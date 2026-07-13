zaniolo al bivio il futuro tra udinese e voci di mercato

Nicolò Zaniolo si trova in una fase decisiva della sua carriera, con l’opzione tra un trasferimento all’Udinese e altre voci di mercato. Sembrava che il centrocampista avesse trovato a Udine la piazza giusta per esprimersi al meglio, senza più ostacoli o incertezze. Tuttavia, il suo futuro resta da definire, con le trattative ancora in corso e nessuna decisione ufficiale annunciata.

Nicolò Zaniolo ad un importante bivio sul suo futuro: il futuro del centrocampista tra l’Udinese e le voci di mercato Sembrava che Nicolò Zaniolo ad Udine avesse trovato finalmente la piazza ideale per fare esplodere finalmente il proprio talento senza quei “ma e “se” che avevano fino a quel momento contraddistinto la sua carriera. 5 gol, 6 assist, 2271? minuti giocati nell’ultima stagione (segno di una continuità fisica troppo spesso venuta a mancare nel corso degli anni condizionati da pesanti infortuni). L’ufficialità del proseguo dell’avventura friulana del talento sembrava solo questione di tempo. Negli ultimi giorni, però, le cose si sarebbero complicate. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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ZANIOLO AL NAPOLI

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