Le discussioni sulla Royal Rumble coinvolgono diverse proposte di modifica, con alcuni esperimenti considerati promettenti e altri ancora in fase di valutazione. La divisione di eventi come WrestleMania in due serate ha avuto riscontri positivi, mentre il tentativo di suddividere SummerSlam in due parti sta generando preoccupazioni tra i dirigenti. La TKO sta analizzando le implicazioni di queste decisioni per il futuro degli eventi.

Alcuni esperimenti sono destinati ad essere un successo, altri un gigantesco punto interrogativo: WrestleMania diviso in due serate è un successo (ma il fatto che si parli di WrestleMania la dice lunga), SummerSlam diviso in due serate sta creando non pochi grattacapi nella stanza dei bottoni della TKO. Questa situazione ha portato la WWE a tirare il freno a mano su un’eventualità che è stata ampiamente presa in considerazione ultimamente, secondo Ringside News: dividere WWE Royal Rumble in due serate. Una scelta che si scriverebbe da sola: in una delle serate la Royal Rumble femminile, nell’altra quella maschile. Due card ben divise e ben distribuite per un unico show e, neanche da dire, maggiori entrate nelle casse della compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: In discussioni importanti novità riguardo la Royal Rumble

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

WWE News! Kofi Kingston & Xavier Woods First Appearance! Swerve Strickland Calls Out AEW Publicly!

Notizie e thread social correlati

WWE: Royal Rumble 2027, la corsa è aperta, ecco chi guida il mercato delle scommesseLe quote per il vincitore della Royal Rumble 2027 sono state pubblicate dai bookmaker, anche se l’evento si terrà tra diversi mesi.

Godzilla Hic Sunt Dracones III – Una Royal Rumble mostruosaUn evento di wrestling ha visto una Royal Rumble con protagonisti mostruosi, tra cui creature di grandi dimensioni.

Si parla di: WWE: Anche la Royal Rumble sarà divisa in due serate?; WWE | AJ Styles su Sami Zayn Spero non sia solo un campione di transizione.

WWE: Anche la Royal Rumble sarà divisa in due serate?Dopo WrestleMania e SummerSlam, la WWE potrebbe presto pensare di dividere anche la Royal Rumble in due serate. spaziowrestling.it