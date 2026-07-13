Una madre ha accusato CM Punk di aver rivolto uno sguardo sgradito a suo figlio di sei anni nella hall di un hotel a Las Cruces, New Mexico, dopo un evento WWE. La donna ha raccontato che il wrestler si è comportato in modo freddo e distaccato nei confronti del bambino. Non ci sono altre dichiarazioni o conferme ufficiali sulla vicenda.

Una madre accusa CM Punk di aver guardato male suo figlio Matthew, sei anni, nella hall di un albergo di Las Cruces, in New Mexico, subito dopo il live event della WWE. La donna sostiene che la famiglia non avesse seguito il wrestler dall’arena e che il bambino lo avesse notato per puro caso. Punk, un giorno dopo lo show, aveva chiesto ai fan di non pedinarlo fino in albergo. Il messaggio (poi cancellato) di CM Punk dopo lo show in New Mexico. A ventiquattro ore dallo spettacolo, CM Punk ha pubblicato una Instagram Story poi rimossa. Dopo aver ringraziato il pubblico, ha aggiunto una richiesta molto diretta sul proprio hotel. “Ahi a colazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: CM Punk gelido con un bambino di 6 anni, l’accusa della madre

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