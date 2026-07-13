Il Consiglio di Sorveglianza di Volkswagen ha respinto il piano di ristrutturazione proposto dall'amministratore delegato, impedendo l'avvio di una riforma che puntava a migliorare la redditività del gruppo. La proposta prevedeva una serie di modifiche strutturali, ma non ha ottenuto il supporto necessario per essere attuata. La decisione rappresenta un primo ostacolo concreto nel percorso di rilancio annunciato dalla dirigenza.

Il piano di rilancio di Volkswagen si ferma al primo vero ostacolo. L’amministratore delegato Oliver Blume non ha ottenuto il sostegno del Consiglio di Sorveglianza per avviare la profonda ristrutturazione del gruppo che avrebbe dovuto riportare redditività al primo costruttore europeo. La riunione del 9 luglio a Wolfsburg si è conclusa con un risultato netto: 12 dei 19 membri del board hanno respinto la proposta del management. Il progetto, secondo quanto riportato dalla stampa tedesca e internazionale, prevedeva una serie di interventi destinati a cambiare in modo significativo l’organizzazione del gruppo. Tra le ipotesi figuravano nuovi tagli all’ occupazione, la chiusura di alcuni stabilimenti in Germania e perfino una possibile separazione del marchio Volkswagen dal resto del gruppo, che comprende anche Audi e Porsche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Volkswagen, il piano di Blume in stallo. Il board boccia la maxi ristrutturazione

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