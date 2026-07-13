volkswagen ha raddoppiato la stima sul numero di posti di lavoro che intende eliminare nei prossimi anni arrivando a circa 100mila

Volkswagen ha annunciato di voler eliminare circa 100.000 posti di lavoro nei prossimi anni, raddoppiando la stima precedente. La decisione fa parte di un piano per affrontare la crisi aziendale in corso. La società ha comunicato questa intenzione come risposta alle difficoltà economiche che sta attraversando. La riduzione dei posti di lavoro sarà fatta nel tentativo di ristrutturare l’azienda e migliorare la sostenibilità finanziaria.

Il gruppo Volkswagen ha raddoppiato la stima sul numero di posti di lavoro che intende eliminare nei prossimi anni per far fronte alla grave crisi aziendale che affronta da tempo. Lunedì l’amministratore delegato Oliver Blume ha detto che saranno fino a 100mila, su un totale di circa 660mila dipendenti, e non 50mila come pronosticato a marzo, quando aveva indicato come scadenza dei licenziamenti il 2030. Blume ha anche confermato che il gruppo sta valutando la chiusura di quattro sedi in Germania perché troppo onerose: quelle di Hanover, Neckarsulm, Zwickau e Emden, le ultime due dedicate all’elettrico. In questi giorni, in concomitanza con gli incontri del consiglio di amministrazione, in Germania ci sono state ampie proteste contro i licenziamenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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