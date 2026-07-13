Viani il senso tragico della vita Scrivere e dipingere in presa diretta

Da quotidiano.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il volto e lo sguardo di Lorenzo Viani appaiono rivolti altrove, come se cercassero un’ombra o una luce da cui trarre ispirazione per dipingere o narrare. La sua espressione trasmette una sensazione di introspezione e distacco.

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Pardini Sguardo e volto di Lorenzo Viani, non danno l’impressione di guardare l’interlocutore, ma altrove. Si potrebbe pensare che sia alla ricerca di un’ombra o di una luce, da cui estrapolare un’immagine da dipingere o da raccontare. Tra i massimi esponenti dell’espressionismo italiano, è infatti stato pittore, scrittore, incisore e poeta. Insomma, un artista a tutto tondo, che ha narrato storie, realizzato dipinti e incisioni inossidabili al tempo e alle mode. Nato a Viareggio nel 1882, muore a Ostia nel 1936. Ebbe una vita difficile, ma non disperata, come molti hanno detto, perché sempre assistito dalla sua arte, ossia la capacità di saper lavorare con le parole, i colori e il bulino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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