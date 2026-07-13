Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 13 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. Sul sito sono stati segnalati problemi sulla statale Pontina, con dettagli su eventuali incidenti o lavori in corso. La comunicazione si riferisce a un servizio di ascolto e aggiornamento sulla situazione del traffico nella regione. Non sono stati specificati ulteriori dettagli su cause o durata delle eventuali interruzioni.

Astral infomobilità Mary trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla statale Pontina un incidente causa delle code tra i video per via Laurentina Pomezia Sud in direzione Roma per chi viaggia verso Latina invece segnaliamo rallentamenti per traffico tra via dei rutuli Aprilia restiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare si rallenta tra il raccordo e Vitinia sulla Colombo rallentamenti tra via di Mezzocammino via di Acilia in entrambi i casi in direzione Ostia ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico dalla Laurentina alla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:10Alle 19:10 del 7 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo a Roma, secondo il servizio di Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 19:10Alle ore 19:10 del 10 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta ancora disagi e code.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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