La Pallacanestro Cantù ha annunciato l’ingaggio di Brown, portando a otto il numero di nuovi acquisti. La squadra, che si sta preparando a una stagione completamente rivista rispetto all’ultimo campionato, punta alla salvezza. Il pubblico torna a sostenere con entusiasmo il club, rappresentando un elemento stabile nel progetto. La campagna di rafforzamento mira a migliorare le performance e affrontare le sfide del campionato con una formazione rinnovata.

Al fianco delle ambizioni di Milano e Varese, il mercato della Pallacanestro Cantù entra nel vivo. La certezza è il pubblico, tornato a essere uno dei patrimoni più solidi del club; le incognite riguardano invece una squadra che, rispetto all’ultima stagione, sarà profondamente rinnovata. Nell’anno dell’addio a Desio e del previsto ingresso nella nuova Cantù Arena da 5.200 posti, indicativamente a febbraio, l’obiettivo resta chiaro: conquistare la salvezza senza arrivare con l’acqua alla gola all’ultima giornata. L’ultimo innesto ufficiale è Chad Brown, centro statunitense di 206 centimetri che comporrà il reparto lunghi con Leonardo Okeke. Brown si aggiunge al playmaker Semaj Christon, giocatore di grande esperienza alla diciassettesima squadra da professionista, per un asse che certamente può fornire garanzie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via in otto, arriva Brown. L’obiettivo è la salvezza

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