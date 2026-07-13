Verona incidente in parapendio a Malcesine | muore un turista di 61 anni

Da corrieredelveneto.corriere.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un turista di 61 anni è morto dopo essere precipitato durante un volo in parapendio a Malcesine, sul lago di Garda. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e al momento non ci sono dettagli su eventuali cause o circostanze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La procura ha aperto un’indagine per accertare le responsabilità.

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Un turista tedesco di 61 anni è morto in un incidente in parapendio avvenuto nel pomeriggio a Malcesine, sul lago di Garda, in provincia di Verona. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante il volo. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza infermierizzata, l'elisoccorso e i carabinieri. Per il 61enne non è stato possibile fare nulla: il personale sanitario ne ha constatato il decesso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Tre settimane fa, sempre a Malcesine, è morto un altro pilota di parapendio: si tratta di un turista svizzero di 37 anni, precipitato mentre stava sorvolando Tratto Spino. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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