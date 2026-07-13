Verisure ha annunciato il lancio del nuovo Allarme con Scudo Perimetrale, un sistema di sicurezza che protegge non solo gli ambienti interni ma anche gli spazi esterni. La novità permette di monitorare e difendere l’area circostante alla casa, ampliando così la copertura tradizionale. La soluzione si inserisce nell’offerta del leader nel settore dei servizi di sicurezza monitorata, senza specificare ulteriori dettagli tecnici o modalità di installazione.

Roma, 13 lug. - (Adnkronos) - Verisure, leader globale nei servizi di sicurezza monitorata, presenta il nuovo Allarme con Scudo Perimetrale, la soluzione che estende la protezione della casa anche agli spazi esterni. Integrato nel sistema di allarme Verisure e collegato alla Centrale Operativa attiva 247, il dispositivo rileva movimenti sospetti all'esterno dell'abitazione e consente di intervenire tempestivamente, prima che un intruso raggiunga porte, finestre o altri punti di accesso. Il nuovo Allarme con Scudo Perimetrale, si legge in una nota, rappresenta la risposta puntuale alla sensibilità abitativa attuale che mette al centro la rilevazione preventiva e il presidio degli spazi esterni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Verisure estende la protezione oltre mure domestiche col nuovo allarme con scudo perimetrale

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Nuovo Allarme con Scudo Perimetrale: cosè, come funziona e perché è più sicuro

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