Venezuela il bilancio delle vittime sale a 4.490 16.740 i feriti

Da iltempo.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Venezuela ha comunicato che i terremoti del 24 giugno hanno causato 157 nuove vittime, portando il totale a 4.490. Il numero di feriti segnalato dall'ufficio di statistica rimane a 16.740. La cifra delle vittime si aggiorna dopo i recenti dati ufficiali, mentre non sono stati riportati nuovi feriti. La situazione si riferisce agli eventi sismici verificatisi nel paese, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle aree colpite.

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CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – Il Venezuela ha segnalato altri 157 morti a causa dei devastanti terremoti del 24 giugno, portando il totale a 4.490 vittime, mentre il numero dei feriti secondo il bilancio ufficiale rimane a 16.740. Il presidente del Parlamento, Jorge Rodrìguez, ha ricordato che sono state assistite 120.794 famiglie e che 19.583 persone sono ospitate in 108 campi temporanei allestiti principalmente nelle scuole di Caracas e degli Stati circostanti di Miranda e La Guaira, la regione più colpita dai terremoti. Distribuiti 9.995 tonnellate di cibo e 18,5 milioni di litri d'acqua. Nel Paese sono dispiegati 30.535 volontari registrati e 31. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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