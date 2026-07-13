A quasi venti giorni dai due terremoti che hanno colpito il Venezuela, molte famiglie continuano a scavare tra le macerie nel tentativo di trovare i propri cari. Il bilancio ufficiale delle vittime si aggira intorno alle 4.490 persone. Le operazioni di ricerca dei dispersi proseguono ancora, mentre le autorità cercano di coordinare gli interventi di soccorso in diverse zone colpite dal sisma. La situazione rimane critica in molte aree, dove le strutture sono ancora sotto le macerie.

(LaPresse) A quasi 20 giorni dai due terremoti che hanno devastato il Venezuela, causando la morte di 4.490 persone secondo l’ultimo bilancio, molte famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei propri cari. Con strumenti presi in prestito e spesso a mani nude, i residenti lavorano senza sosta per recuperare i corpi rimasti sotto gli edifici crollati. Le operazioni proseguono soprattutto di notte, tra caldo intenso e piogge, mentre in diverse aree dello Stato costiero iniziano ad arrivare nuovi mezzi per supportare i soccorsi. Secondo molte famiglie, però, l’assistenza governativa resta ancora insufficiente rispetto alle necessità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

© Lapresse.it - Venezuela, a 20 giorni dal terremoto si scava tra le macerie alla ricerca dei dispersi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Violento terremoto in Venezuela, crollano edifici e si scava tra le macerie

Notizie e thread social correlati

Terremoto in Venezuela, oltre 180 morti e 40mila dispersi: «Anche un italiano tra le vittime». Si scava tra le macerie – I videoUn terremoto ha colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì, provocando almeno 188 morti e oltre 1.

Terremoto in Venezuela, scossa di magnitudo 7.5: si scava tra i palazzi crollati. "Non risultano vittime italiane". Oltre 20.000 dispersiUna scossa di magnitudo 7,5 ha colpito il Venezuela, provocando il crollo di numerosi edifici.

Temi più discussi: Terremoto in Venezuela, vivo sotto le macerie il capo della polizia di La Guaira; Terremoto in Venezuela: Non ce l'ha fatta il piccolo Fabio, speranze per un dirigente di polizia; Terremoto in Venezuela, bilancio sempre più pesante; Sisma in Venezuela, CESVI: numeri da guerra, la gente ha bisogno di tutto.

Venezuela, a 20 giorni dal terremoto si scava tra le macerie alla ricerca dei dispersiA quasi 20 giorni dai due terremoti che hanno devastato il Venezuela, causando la morte di 4.490 persone secondo l'ultimo bilancio, molte famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei ... msn.com

Venezuela, salvata dalle macerie dopo cinque giorni: la storia del cane Giselle. Episodi come quello di Giselle ricordano quanto, anche nelle emergenze più gravi, la tutela degli animali resti parte integrante della risposta umanitaria. x.com

Sisma Venezuela, 1.450 morti e 50mila dispersi. Padre e figlio salvi dopo 4 giorniLeggi su Sky TG24 l'articolo Sisma Venezuela, salvato un 11enne. Bilancio: 1.400 morti e 50mila dispersi. LIVE ... tg24.sky.it