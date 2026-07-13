Vaccino Covid Zelia Guzzo morta a 37 anni per trombosi cerebrale dopo 24 giorni dalla 1° dose di AstraZeneca a Gela

Da ilgiornaleditalia.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 37 anni è morta a Caltanissetta a causa di una trombosi cerebrale, 12 giorni dopo aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca. La Procura ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. La docente è deceduta il 24 marzo, dopo 24 giorni di agonia. La vittima era residente a Gela e si trovava in ospedale al momento del decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Procura apre un'inchiesta dopo la morte della docente di 37 anni ricoverata a Caltanissetta. La giovane è morta per una trombosi cerebrale dopo 12 giorni dalla somministrazione del vaccino Covid AstraZeneca Zelia Guzzo, insegnante di 37 anni, è morta il 24 marzo, dopo 24 giorni di agonia,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Covid.

vaccino covid zelia guzzo morta a 37 anni per trombosi cerebrale dopo 24 giorni dalla 1176 dose di astrazeneca a gela
© Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, Zelia Guzzo morta a 37 anni per trombosi cerebrale dopo 24 giorni dalla 1° dose di AstraZeneca a Gela
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Effetti avversi vaccino Covid, dimostrata correlazione con arresto cardiaco dopo 3a dose per un 51enne, indennizzo da 12mila € a vita

Morta la principessa di Thailandia: si sospetta terza dose vaccino PfizerLa principessa thailandese Bajrakitiyabha Mahidol, nota come Bha, è deceduta all'età di 47 anni, dopo essere stata in coma per quattro anni.

vaccino covid vaccino covid zelia guzzoCovid, nuovo aumento di casi. I dati e a chi è consigliato il vaccinoSono 4.200 i casi di Covid registrati nell’ultima settimana contro i 3.700 di quella precedente. Dati, sintomi e a chi è consigliato il vaccino. meteo.it

Comirnaty LP.8.1, il nuovo vaccino anti-Covid: protezione per over 60 e operatori sanitariLa campagna vaccinale anti-Covid 2025/2026 introduce Comirnaty LP.8.1, con richiamo annuale per over 60, fragili e operatori sanitari. Possibile co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale Il ... it.euronews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web