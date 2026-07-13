Vaccino Covid Zelia Guzzo morta a 37 anni per trombosi cerebrale dopo 24 giorni dalla 1° dose di AstraZeneca a Gela
Una donna di 37 anni è morta a Caltanissetta a causa di una trombosi cerebrale, 12 giorni dopo aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca. La Procura ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. La docente è deceduta il 24 marzo, dopo 24 giorni di agonia. La vittima era residente a Gela e si trovava in ospedale al momento del decesso.
La Procura apre un'inchiesta dopo la morte della docente di 37 anni ricoverata a Caltanissetta. La giovane è morta per una trombosi cerebrale dopo 12 giorni dalla somministrazione del vaccino Covid AstraZeneca Zelia Guzzo, insegnante di 37 anni, è morta il 24 marzo, dopo 24 giorni di agonia,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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