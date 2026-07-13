Vaccino Covid Zelia Guzzo morta a 37 anni per trombosi cerebrale dopo 24 giorni dalla 1° dose di AstraZeneca a Gela

Notizia in breve

Una donna di 37 anni è morta a Caltanissetta a causa di una trombosi cerebrale, 12 giorni dopo aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca. La Procura ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. La docente è deceduta il 24 marzo, dopo 24 giorni di agonia. La vittima era residente a Gela e si trovava in ospedale al momento del decesso.