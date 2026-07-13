Durante la notte si sono verificati scontri tra forze statunitensi e iraniane nella zona di Hormuz, riaccendendo le tensioni nel Golfo. La regione è stata teatro di scontri che hanno coinvolto entrambe le parti, secondo quanto riferito dal servizio di Massimiliano Cochi.

La battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. È stata una notte di scontri tra Stati Uniti ed Iran Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Usa-Iran, notte di scontri. La battaglia su Hormuz

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