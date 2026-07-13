Urla disperate ridotto così davanti alla figlia Orrore in spiaggia in Italia

Notizia in breve

Una mattina di sole su una spiaggia italiana è stata turbata da urla disperate e scene di panico. Una persona è stata trovata in condizioni critiche, mentre la figlia ha assistito a un episodio violento. Sono stati chiamati i soccorsi, e sono intervenuti sul posto. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso. La scena ha attirato numerosi bagnanti, che hanno assistito alla drammatica situazione.