Urla disperate ridotto così davanti alla figlia Orrore in spiaggia in Italia
Una mattina di sole su una spiaggia italiana è stata turbata da urla disperate e scene di panico. Una persona è stata trovata in condizioni critiche, mentre la figlia ha assistito a un episodio violento. Sono stati chiamati i soccorsi, e sono intervenuti sul posto. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso. La scena ha attirato numerosi bagnanti, che hanno assistito alla drammatica situazione.
Una mattina di sole, il mare davanti agli occhi e il desiderio di regalarsi qualche ora di leggerezza. Poi, all’improvviso, quelle urla che hanno spezzato la quiete della spiaggia: attimi di panico, la corsa contro il tempo e una figlia costretta ad assistere a una scena terribile. Il dramma si è consumato al Lido di Platamona, nel Sassarese, dove un uomo di 78 anni ha perso la vita dopo essersi trovato in difficoltà in acqua. Era arrivato al mare insieme alla figlia, per una giornata che doveva avere tutt’altro sapore e che invece si è trasformata in tragedia. La vittima, residente a Ossi, si trovava in mare quando sarebbe emersa una situazione di emergenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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A girl woke as a concubine with a system, only wanting to escape, but the prince hears her thoughts!
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