Unipol obiettivo sorpasso La vetta è sempre vicina

Unipol ha ottenuto due vittorie consecutive, avvicinandosi alla capolista Parma, che dista solo una partita. La squadra ha vinto l’ultima sfida, rafforzando la posizione in classifica e mantenendo viva la possibilità di sorpasso. La prossima partita sarà contro Parma, in programma nel fine settimana, una sfida decisiva per le ambizioni di classifica di Unipol.

Contro l’ultima: una doppia vittoria per tenere la scia della capolista Parma, distante un solo successo. Vittoria che vale doppio perché nel prossimo fine settimana ci sarà proprio il confronto con Parma. Per tentare il sorpasso oppure per chiudere la prima fase al secondo posto, dal momento che il Nettuno, terzo, ora è piuttosto staccato dal gruppo guidato da Fabio Betto. L’ Unipol, nel doppio confronto al Gianni Falchi, con il Bbc Grosseto, è costretta a fare a meno dell’infortunato Junior Martina. Ma Shervyen Newton rientra in tempo, da un’altra esperienza e la squadra non ha problemi, almeno nel primo match. Nel confronto dedicato ai lanciatori di scuola italiana – prima Marc Civit, poi Pippo Crepaldi e infine Alessandro Cantelli – la Fortitudo domina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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