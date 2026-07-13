Una corona per Ludovica E’ la più bella di Ferrara sul palco del mare

Ludovica Giunti è stata incoronata “La più bella di Ferrara 2026” durante un evento al Bagno Oro del Lido degli Estensi. La serata, dedicata al concorso di bellezza, si è svolta sulla spiaggia, attirando un pubblico interessato. La giovane ha ricevuto una corona come simbolo del titolo, mentre il pubblico ha assistito a una serata di spettacolo e fascino.

Ludovica Giunti incoronata ’La + Bella di Ferrara 2026’ al Lido degli Estensi. Il concorso di bellezza ’La + Bella di Ferrara’ ha fatto tappa al Bagno Oro del Lido degli Estensi per una serata all’insegna del fascino e dello spettacolo. L’evento, presentato con maestria da Franco Casoni, coreografie di Eleonora Mistri, ha visto sfilare in passerella le splendide ragazze del territorio, che si sono sfidate sul red carpet a colpi di bikini e scintillanti abiti da sera. A decretare le vincitrici è stata una giuria presieduta dalla bolognese Veronica Bagnoli, già concorrente della manifestazione ferrarese e nota al grande pubblico per la sua partecipazione al programma televisivo Temptation Island. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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