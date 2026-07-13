Un padre in carcere che cerca la verità | ecco la spiegazione del finale di Ovunque tu sia il thriller numero 1 su Netflix

Facciamo un gioco: cercate di ricordare l’ultimo thriller che vi ha davvero colto in contropiede. Avete presente quella sensazione di convincervi che tutto sia già stato svelato, quando, invece, dietro il quadro perfetto si nasconde ancora la pennellata che cambia il senso dell’intero dipinto? Ovunque tu sia, il nuovo successo Netflix nato dalla penna di Harlan Coben, vi lancia un enigma: quale dettaglio, piccolo e apparentemente secondario, ha innescato uno dei finali più discussi dell’anno? E soprattutto: perché proprio quel dettaglio ci travolge ancora? Mazzate e filosofia: un’indagine nella nebbia. Ci sono storie che partono da una confessione mancata e altre che si nutrono di silenzi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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