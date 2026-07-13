un dialogo che orienta il futuro e i contenuti della nostra rivista

Oltre 10.000 opinioni raccolte tramite un sondaggio promosso da eco.bergamo evidenziano una comunità fortemente legata al territorio e desiderosa di un’informazione più accurata e vicina ai lettori. I risultati mostrano un interesse condiviso nel contribuire a contenuti utili e credibili, che riflettano le esigenze locali. La partecipazione testimonia un forte coinvolgimento della comunità nel plasmare il futuro della rivista.

Oltre 10mila opinioni raccolte attraverso il sondaggio promosso da eco.bergamo raccontano una comunità legata al territorio e desiderosa di contribuire a un’informazione sempre più attenta, utile, autorevole e vicina ai lettori. Chi sono le persone che scelgono di dedicare tempo all’informazione sulla sostenibilità? Quali canali utilizzano per restare aggiornate? E quale ruolo può avere oggi un progetto editoriale come eco.bergamo nel racconto delle trasformazioni ambientali, economiche e sociali che interessano il territorio? Per rispondere a queste domande abbiamo deciso di fare la cosa più semplice e al tempo stesso più importante: chiedere direttamente ai nostri lettori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Beyond the Funnel: Building Continuous Engagement Through Adaptive Marketing Ecosystems Preface

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