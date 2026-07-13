Un altro bergamasco nel roster di Treviglio da BluOrobica arriva Alessandro Carparelli

Da bergamonews.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane giocatore bergamasco proveniente dal vivaio BluOrobica si unisce alla squadra di Treviglio per la stagione 2026-27. Si tratta di Alessandro Carparelli, che ha ottenuto il passaggio in Serie B con i biancoverdi. L’atleta si inserisce nel roster già composto da diversi giovani, sotto la guida dell’allenatore Jack Cardelli.

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Treviglio. Un giovane talento bergamasco e cresciuto sul territorio si aggiunge al roster della Tav per la stagione 202627: è ufficiale l’innesto di Alessandro Carparelli, prodotto del vivaio BluOrobica che fa il salto in Serie B nazionale con i biancoverdi, andando ad aggiungersi al già nutrito gruppo giovane agli ordini di coach Jack Cardelli. Nato a Bergamo il 23 giugno 2006, è una guardiaala di 200 cm per 90 kg, che ha cominciato da piccolissimo a giocare nell’ Azzanese Basket Stezzano, dove è rimasto fino all’età di 10 anni, quando è arrivata la chiamata della BluOrobica. In bluarancione ha compiuto tutta la trafila delle giovanili, costellata da traguardi importanti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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