Un altro bergamasco nel roster di Treviglio da BluOrobica arriva Alessandro Carparelli

Treviglio. Un giovane talento bergamasco e cresciuto sul territorio si aggiunge al roster della Tav per la stagione 202627: è ufficiale l’innesto di Alessandro Carparelli, prodotto del vivaio BluOrobica che fa il salto in Serie B nazionale con i biancoverdi, andando ad aggiungersi al già nutrito gruppo giovane agli ordini di coach Jack Cardelli. Nato a Bergamo il 23 giugno 2006, è una guardiaala di 200 cm per 90 kg, che ha cominciato da piccolissimo a giocare nell’ Azzanese Basket Stezzano, dove è rimasto fino all’età di 10 anni, quando è arrivata la chiamata della BluOrobica. In bluarancione ha compiuto tutta la trafila delle giovanili, costellata da traguardi importanti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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