Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Un difensore è stato squalificato per tre partite dopo aver ricevuto un cartellino rosso diretto durante l’ultima partita del campionato europeo. La decisione è stata comunicata dalla commissione disciplinare della UEFA. Nel frattempo, un club di seconda divisione ha annunciato l’ingaggio di un nuovo attaccante proveniente da un campionato estero. La FIFA ha confermato l’assegnazione di una squalifica di sei mesi a un giocatore per violazione delle regole antidoping.

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24. Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, e gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale, FIFA e UEFA. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Calcio News 24. Ultime notizie Calcio Estero – 13 luglio. 12:00 – Uruguay, svolta dopo il flop Mondiale: Diego Forlan nuovo ct ad interim 09:00 – Rodri carica la Spagna verso la semifinale Mondiale: «La Francia è la squadra più completa» Ultime notizie Calcio Estero – 12 luglio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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