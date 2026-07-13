Una persona è stata uccisa in una sparatoria coinvolgendo agenti dell’Ice. L’episodio è avvenuto davanti a numerosi testimoni, scatenando reazioni di rabbia e accuse. Non sono state fornite dettagli sulle circostanze dell’intervento né sull’identità delle vittime o degli agenti. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire quanto accaduto. La vicenda ha suscitato proteste e richieste di chiarezza da parte della comunità locale.

Nuovo episodio di violenza negli Stati Uniti, dove una persona è morta in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell’ Ice ( Immigration and Customs Enforcement ). L’episodio si è verificato oggi, 13 luglio, a Biddeford, nello Stato del Maine. A confermare la notizia è stato il presidente della Camera del Maine, Ryan Fecteau, che ha riferito come sul posto siano intervenute le autorità statali per ricostruire quanto accaduto. Al momento non è stata resa nota l’identità né la nazionalità della vittima. Secondo le prime informazioni, la Polizia di Stato del Maine e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza hanno avviato gli accertamenti, mentre è atteso anche l’intervento dell’ FBI, che potrebbe partecipare alle indagini per chiarire la dinamica della sparatoria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ucciso dagli agenti, davanti a tutti”. La tragedia in pochi istanti, esplodono rabbia e accuse

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Il poliziotto che ha ucciso il pusher a Rogoredo: «Ho sbagliato, mi scuso con tutti i colleghi»

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