Tragico schianto muore a 16 anni Impatto tra auto e scooter nella notte

Da lanazione.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 16 anni è morto dopo uno scontro tra scooter e auto nella notte su via Narni, all’incrocio con via degli Artigiani. L’incidente è avvenuto mentre il giovane viaggiava in scooter, coinvolto in un impatto con un’auto che proveniva dall’altra direzione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il giovane è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

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Con lo scooter contro un’auto. La serata d’estate trascorsa con gli amici si è trasformata, in un attimo, in tragedia, lungo via Narni, all’altezza dell’incrocio con via degli Artigiani. Lorenzo Serangeli, 16 anni, è morto all’ospedale Santa Maria di Terni, dove era arrivato in condizioni gravissime. L’incidente si è verificato intorno alle 2,30 della notte tra sabato e domenica. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, originario di Terni, ma residente a Narni Scalo con la famiglia, stava tornando a casa. Quando, appunto all’altezza dell’incrocio, è avvenuto l’impatto con la vettura guidata da un 68enne di Marsciano. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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