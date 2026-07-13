Tragico incidente nella notte sul viale Carlo III nel Casertano | 21enne muore sul colpo
Nella notte, un incidente sul viale Carlo III nel Casertano ha causato la morte di una ragazza di 21 anni, rimasta uccisa sul colpo. La vittima viaggiava con la sorella gemella alla guida di una Fiat 500, quando si è verificato l’incidente intorno alle 3. Le cause sono ancora in fase di accertamento. La giovane deceduta è stata identificata come Rosa Rossetti. La sorella, che era alla guida, è rimasta illesa.
La giovane, Rosa Rossetti, viaggiava intorno alle 3 a bordo di una Fiat 500 insieme alla sorella gemella Alessandra, che era alla guida del veicolo. Per cause ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Tragico incidente nella notte sul viale Carlo III nel Casertano: 21enne muore sul colpo
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