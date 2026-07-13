Il Tour de France si ferma domani per il primo giorno di riposo, con la decima tappa che si è disputata tra Aurillac e Le Lioran. La tappa ha incluso sette Gran Premi della Montagna e ha visto i principali favoriti in azione. La corsa si è svolta nel Cantal, una regione vulcanica del Massiccio Centrale.

Domani, lunedì, il Tour de France osserva il primo dei due giorni di riposo. La carovana si trova nel Cantal, regione vulcanica del Massiccio Centrale, molto caratteristica e infuocata. Si riparte martedì 14 luglio, giorno della festa nazionale francese (i corridori transalpini si scateneranno), con la decima tappa: Aurillac-Le Lioran, 166,6 km e 3800 metri di dislivello. Giornata complicata con ben sette Gran premi della montagna, e due di prima categoria: ci sarà sicuramente lotta tra i big di classifica, che nelle ultime tre giornate si sono un po’ riposati. Due anni fa, su questo traguardo, Vingegaard battè in volata Pogacar e dopo il duello si strinsero la mano in una delle loro foto più iconiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, la decima tappa da Aurillac a Le Lioran: sette GPM e spettacolo tra i big

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