Torrecuso torna Up & Bascio | tre giorni tra cultura musica e tradizioni

Dal 17 al 19 luglio il centro storico ospiterà la nuova edizione dell’evento: per la prima volta insieme Nuova Pro Loco Torricolus APS, Forum Giovani Torrecuso e Gramigna APS Ci sono eventi che raccontano un territorio. E poi ci sono eventi che riescono a raccontarlo in squadra. Up & Bascio 2026 nasce proprio da questa convinzione: che la forza di una comunità risieda nella capacità di fare rete, condividere idee e costruire insieme nuove opportunità. Per questo la prossima edizione del festival, in programma dal 17 al 19 luglio nel centro storico di Torrecuso, segna un nuovo inizio. Per la prima volta, Nuova Pro Loco Torricolus APS, Forum Giovani Torrecuso e Gramigna – Associazione di Promozione Sociale hanno scelto di mettere da parte ogni “distanza” per unire energie, competenze e visioni. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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