The Italian Sea Group consegna il primo Admiral Panorama 50 Il debutto al Monaco Yacht Show 2026
L'Italian Sea Group ha consegnato il primo yacht Admiral «Panorama 50», che sarà presentato al Monaco Yacht Show 2026. Il modello, lungo 50 metri, è caratterizzato da quattro ponti e offre spazi ampi, paragonabili a quelli di imbarcazioni di dimensioni maggiori. Il design e i materiali sono italiani, con un focus sul lusso e sulla funzionalità. La consegna segna il debutto di questa nuova linea.
Italian Sea Group presenta il nuovo 50 metri made in Italy. Concentrato di lusso e design, il quattro ponti regala spazi paragonabili a scafi di dimensioni superiori. The Italian Sea Group ha consegnato la prima unità della nuova linea semi-custom Admiral «Panorama 50», superyacht di 50 metri che farà il suo debutto ufficiale al Monaco Yacht Show 2026. Con una lunghezza di 50 metri, un baglio massimo di 8,9 metri e una stazza lorda di 499 GT, l’imbarcazione nasce su una piattaforma semi-custom con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. Il progetto porta la firma di Piredda & Partners, sviluppato in collaborazione con Admiral Centro Stile, mentre Smart Yachts ha seguito il rapporto con l’armatore durante tutte le fasi della realizzazione. 🔗 Leggi su Laverita.info
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