the italian sea group consegna il primo admiral panorama 50 il debutto al monaco yacht show 2026

Notizia in breve

L'Italian Sea Group ha consegnato il primo yacht Admiral «Panorama 50», che sarà presentato al Monaco Yacht Show 2026. Il modello, lungo 50 metri, è caratterizzato da quattro ponti e offre spazi ampi, paragonabili a quelli di imbarcazioni di dimensioni maggiori. Il design e i materiali sono italiani, con un focus sul lusso e sulla funzionalità. La consegna segna il debutto di questa nuova linea.