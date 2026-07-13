Tennis | ranking Wta Paolini risale al n15 guida sempre Sabalenka

Dopo Wimbledon, la classifica WTA vede alcune variazioni tra le giocatrici italiane. Paolini è risalita al numero 15, mentre Sabalenka mantiene la prima posizione. La lista riflette i risultati recenti del torneo, con diverse giocatrici che hanno guadagnato posizioni. La pubblicazione odierna mostra anche altre modifiche nelle posizioni delle giocatrici italiane e internazionali. La classifica si aggiorna in vista delle prossime competizioni del circuito.

Diverse variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione di Wimbledon, terzo Slam dell'anno. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), grazie ai quarti sull'erba dell'All England Club (battuta da Kostyuk) recupera due posizioni ed è 15esima. La mancata conferma dei punti del terzo turno dello scorso anno a Wimbledon costa invece ventidue posti ad Elisabetta Cocciaretto, che scende al numero 68. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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WTA Womens Singles Rankings updated on 22nd June 2026

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