Valentina ha accusato Antonio di averla lasciata sola in ospedale mentre era incinta. La coppia, che ha partecipato a Temptation Island lo scorso anno, sta attraversando una crisi significativa proprio mentre aspetta un bambino. La situazione ha portato a tensioni tra i due, con Valentina che ha condiviso pubblicamente l’accaduto. La crisi si verifica in un momento che dovrebbe essere di gioia e di attesa per la coppia.

Momento di grande crisi tra Valentina e Antonio, coppia dello scorso anno di Temptation Island, che adesso aspetta un bambino La coppia formata daValentina e Antonioche lo scorso anno ha partecipato aTemptation Islandsta vivendo un momento di crisi importante in uno dei periodi che dovrebbe essere più felice per loro. Infatti lei è in dolce attesa e tra qualche mese dovrebbe dare alla luce il loro primo figlio insieme. Ad una story pubblicata daAntonio, Valentina ha lasciato un commento pubblico “Sei un infame”. Da lì si è generato il caos e in molti si sono domandati cosa stesse accadendo. Così lei ha deciso di rompere il silenzio muovendo gravi accuse ad Antonio e lasciando intendere che lui l’abbia lasciata sola nel momento del bisogno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Temptation Island, Valentina ai ferri corti con Antonio: “Mi ha lasciata sola in ospedale incinta”

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