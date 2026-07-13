Temptation Island stasera l’appuntamento | tutte le anticipazioni

Stasera va in onda la quarta puntata di Temptation Island, con un falò tra due coppie e una tentatrice. La scena si apre con un confronto tra due partecipanti e una donna coinvolta nel reality. La puntata prosegue con confronti e discussioni tra i protagonisti, mentre gli spettatori attendono i momenti salienti di questa fase del programma.

Questa sera va in onda la quarta puntata di Temptation Island che si aprirà con il falò tra Rosario, Alessandra e Giada la tentatrice Grande attesa questa sera con la quarta puntata diTemptation Island. Il format sta andando bene ma sta anche fuggendo dai Mondiali. Proprio per questo questa settimana anticiperà le messa in onda e si sposterà al lunedì. La scorsa puntata, contro il docufilm dedicato a Lino Banfi,ha realizzato 4.007.000 spettatori con uno share del 32.3%. C’è grande attesa per la puntata di questa sera proprio perché la scorsa si è chiusa con un falò di confronto, quello traRosario e Alessandra, a cui poi si è aggiuntaGiada, la tentatrice, per la prima volta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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