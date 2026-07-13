Temptation Island si alzano le temperature nel falò a tre che promette colpi di scena e di share

Nel corso della terza puntata di Temptation Island, si è verificato un falò a tre tra due partecipanti e una tentatrice. La puntata ha ottenuto ascolti record, confermando il successo del programma. La scena si è svolta in un ambiente di grande tensione, con i protagonisti che hanno affrontato un momento decisivo davanti alle telecamere. Numeri elevati di audience hanno accompagnato questa fase dell’edizione.

Gli ascolti non mentono. E quelli di Temptation Island parlano chiaro: il programma è tornato più forte di prima. La terza puntata, chiusa con il falò a tre tra Alessandra Ciociola, Rosario Monetti e la tentatrice Giada Alessandrini, ha portato a casa numeri eccellenti. Social in tilt, picchi altissimi durante il confronto e un pubblico incollato fino all’ultimo minuto. I numeri: il pubblico vuole la verità, anche se fa male Temptation non ha bisogno di effetti speciali. Gli bastano un falò, una domanda scomoda e la verità. E la formula funziona. Stasera la richiesta a Giada di mostrare il telefono e le chat con Rosario farà da detonatore. “Se vuoi prendo il telefono, non c’è problema” ha detto la tentatrice. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Temptation Island 2026 - Il falò di confronto di Alessandra e Rosario

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