Temptation Island anticipazioni della quarta puntata | la resa dei conti definitiva per una coppia

Notizia in breve

Durante la terza puntata di Temptation Island, si è svolto il falò di confronto tra una coppia, che si è lasciata. L’episodio è stato condotto da Filippo Bisciglia, e si è concluso con la decisione di interrompere la relazione. La quarta puntata, in programma, promette una resa dei conti definitiva per questa coppia.