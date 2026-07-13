Temptation Island anticipazioni della quarta puntata | la resa dei conti definitiva per una coppia

Da dilei.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la terza puntata di Temptation Island, si è svolto il falò di confronto tra una coppia, che si è lasciata. L’episodio è stato condotto da Filippo Bisciglia, e si è concluso con la decisione di interrompere la relazione. La quarta puntata, in programma, promette una resa dei conti definitiva per questa coppia.

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Quando si parla di  Temptation Island  i colpi di scena non mancano: la terza puntata ci aveva tenuto col fiato sospeso con l’atteso falò di confronto tra Sara e Gabriele, che si sono lasciati grazie all’intervento di Filippo Bisciglia. E anche il quarto appuntamento con il viaggio nei sentimenti delle coppie rimaste prevede grandi sorprese. Cambiamenti poi per la messa in onda del programma: il docu-reality di Canale5 torna eccezionalmente in onda questa sera, lunedì 13 luglio, per non scontrarsi con gli appuntamenti dei Mondiali di mercoledì 15 luglio, il big match tra Argentina e Inghilterra. Temptation Island, le anticipazioni del 13 luglio. 🔗 Leggi su Dilei.it

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