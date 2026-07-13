Durante la quarta puntata di Temptation Island, vengono mostrate chat segrete tra uno dei tentatori e le fidanzate, mentre un video sconvolge i coinvolti. Un falò rivela conversazioni tra una delle partecipanti e i tentatori Rosario e Alessandra. I fidanzati affrontano nuove rivelazioni e sorprese, con alcuni coinvolgimenti che portano a discussioni intense. La puntata si conclude con un clima di tensione tra i protagonisti.

La quarta puntata di Temptation Island promette scintille: Giada mostra le chat durante il falò con Rosario e Alessandra, mentre Soraya resta sconvolta da un video su Cristian e i fidanzati affrontano nuove rivelazioni. Questa sera, lunedì 13 luglio, Temptation Island torna in prima serata con una puntata che si preannuncia decisiva per il destino di diverse coppie. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia trasloca dal mercoledì al lunedì per evitare la sfida con la seconda semifinale dei Mondiali 2026, evento che sta facendo registrare ascolti record su Rai 1. Tra confronti infuocati, falò anticipati e immagini choc, ecco cosa vedremo nella quarta puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Temptation Island anticipazioni: chat segrete, falò e un video sconvolge i fidanzati

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Temptation Island 2026 - La reazione di Cristian ai video di Soraya

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Temi più discussi: Temptation Island 2026, le anticipazioni della terza puntata: il destino di Sara e Gabriele; Temptation Island 2026, le anticipazioni della terza puntata; Temptation Island 2026: la resa dei conti tra Soraya e Cristian e il triangolo tra Rosario, Alessandro e Giada; Temptation Island 2026: le anticipazioni di lunedì 13 luglio.

Ma il flop che sarà questo confronto a tre con queste anticipazioni che sembrano promettere chissà cosa porcodjdjdjdj voglio sbagliarmi #temptationisland x.com

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