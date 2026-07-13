Durante i giorni di caldo record, le località di Tavolara, Ostuni e Cortina sono state protagoniste di episodi che evidenziano come le politiche di finanziamento continuino a sostenere lo sfruttamento ambientale. Nonostante le ondate di calore e i cambiamenti climatici in atto, le decisioni pubbliche sembrano ignorare i segnali di crisi e favorire attività che danneggiano il pianeta. La questione della gestione delle risorse e delle infrastrutture resta al centro delle discussioni sulle pratiche sostenibili.

I casi di Tavolara, Ostuni e Cortina dimostrano come la politica continui a finanziare lo sfruttamento dell'ambiente, ignorando la realtà la crisi climatica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tavolara, Ostuni, Cortina: nei giorni di caldo record dovremmo ripensare al rapporto con il pianeta

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