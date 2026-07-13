Le tariffe regionali dell’energia hanno scatenato un scontro tra Nord e Sud. La Lombardia, con numerosi Data Center e industrie energivore, si oppone alle nuove tariffe zonali, temendo rincari. La Lega afferma che la misura potrebbe penalizzare il Nord e favorire altre regioni. La questione riguarda le differenze di prezzo tra zone, con l’esempio di Milano e il suo hinterland, dove l’attività dei Data Center è in crescita.

Milano, 13 luglio 2026 – Il nodo Data Center, strutture energivore che si stanno diffondendo a macchia d’olio soprattutto nell’hinterland di Milano, è sullo sfondo di una polemica con al centro una svolta che secondo la Lega potrebbe tradursi in una “beffa per il Nord” e, al contrario, in “benefici” per altre regioni. Tra gli obiettivi di Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, c’è infatti il progressivo abbandono del Prezzo unico nazionale (Pun) dell’ energia elettrica e l’adozione dei prezzi zonali: con il nuovo meccanismo il costo dell’energia sarebbe determinato dalle condizioni specifiche di ciascuna zona, tenendo conto sia della disponibilità di produzione sia dello stato della rete, premiando le aree che concentrano una maggiore produzione di rinnovabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tariffe regionali dell’energia, scontro sull’asse Nord-Sud e la Lombardia è contraria: “Abbiamo Data Center e industrie, con il prezzo zonale rischio rincari”

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