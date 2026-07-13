Suprematismo musulmano la realtà che supera tutte le fantasie democratiche e che le società devono ammettere
Un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco in una piazza affollata, causando almeno cinque vittime e diversi feriti. La polizia ha immediatamente circondato l’area e avviato le operazioni di evacuazione. Non sono ancora note le motivazioni dell’attacco né eventuali rivendicazioni. Le autorità hanno invitato i cittadini a evitare la zona e hanno promesso indagini rapide. La scena è stata transennata e le forze dell’ordine stanno interrogando testimoni.
Negli ultimi anni, il dibattito pubblico ha visto emergere nuove espressioni utilizzate per descrivere fenomeni di radicalizzazione, identità religiosa, conflitto interetnico e culturale Negli ultimi anni, il dibattito pubblico ha visto emergere nuove espressioni utilizzate per descrivere fen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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