Suprematismo musulmano la realtà che supera tutte le fantasie democratiche e che le società devono ammettere

Da ilgiornaleditalia.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco in una piazza affollata, causando almeno cinque vittime e diversi feriti. La polizia ha immediatamente circondato l’area e avviato le operazioni di evacuazione. Non sono ancora note le motivazioni dell’attacco né eventuali rivendicazioni. Le autorità hanno invitato i cittadini a evitare la zona e hanno promesso indagini rapide. La scena è stata transennata e le forze dell’ordine stanno interrogando testimoni.

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