Stones ha voglia di Italia e pensa all' Inter | occasione in difesa a costo zero

L'Inter sta valutando un trasferimento a zero euro di un difensore per rinforzare la linea arretrata. La società sta monitorando la situazione di un calciatore senza accordi attivi e senza costi di trasferimento. Nel frattempo, si attende di conoscere l'esito della trattativa riguardante un altro giocatore, ancora in sospeso, che coinvolge il difensore proveniente da un club straniero. La squadra ha perso due difensori in questa sessione di mercato.

In attesa di capire come finirà il rebus Khalaili, l'Inter continua a pensare a come rinforzare la retroguardia che ha visto la partenza di Acerbi e de Vrij. Se Trevoh Chalobah resta il primo nome sul tavolo di Marotta e Ausilio, il Chelsea però continua a chiedere 35 milioni e il Como resta interessato, tornano a fare rumore le sirene relative a John Stones, che era stato proposto già nella tarda primavera e che tutt'ora avrebbe voglia di una nuova esperienza in Serie A., Svincolatosi dal Manchester City a parametro zero, il difensore inglese ha da poco compiuto 32 anni ma le sue condizioni fisiche, tra i motivi per i quali gli stessi Citizens hanno deciso di non rinnovargli il contratto, restano un punto di domanda per tutti i club interessati a lui. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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