Staffolo in fumo 17 ettari di riserva Colli del Verdicchio | si sondano le cause
Un incendio ha interessato 17 ettari della riserva faunistico venatoria Colli del Verdicchio, tra cui sette di bosco. L'incendio si è sviluppato nel territorio di Staffolo e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e contenere i danni. Non sono stati segnalati feriti o persone coinvolte. Le autorità stanno valutando le circostanze che hanno portato allo sviluppo del rogo.
Staffolo (Ancona), 13 luglio 2027 - Ben 17 ettari nella riserva faunistico venatoria Colli del Verdicchio in fiamme, di questi sette sono di bosco. Sul gravissimo incendio di ieri quando le fiamme hanno lambito il giardino di una villa e le fiamme sono arrivate anche ad un casolare abbandonato indagano i carabinieri forestali che potrebbero arrivare ai responsabili. Le indagini in particolare si concentrano sulla linea elettrica e telefonica aerea e su alcune manutenzioni fatte nell’ultimo periodo. Siamo in contrada Coste di Staffolo nei campi antistanti i civici 52 e 53. Decisivo l’intervento tempestivo di vigili del fuoco e carabinieri ma anche degli agricoltori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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