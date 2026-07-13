Staffolo in fumo 17 ettari di riserva Colli del Verdicchio | si sondano le cause

Notizia in breve

Un incendio ha interessato 17 ettari della riserva faunistico venatoria Colli del Verdicchio, tra cui sette di bosco. L'incendio si è sviluppato nel territorio di Staffolo e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e contenere i danni. Non sono stati segnalati feriti o persone coinvolte. Le autorità stanno valutando le circostanze che hanno portato allo sviluppo del rogo.