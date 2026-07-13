Spread Btp-Bund in calo a 75 punti base e rendimenti al 3,83% | dalle aste 15,5 miliardi

Da quifinanza.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è sceso a 75 punti base, con i rendimenti dei Btp al 3,83%. Nelle aste di ieri sono stati collocati 15,5 miliardi di euro di titoli di Stato tedeschi, contribuendo alla diminuzione dello spread.

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Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è drasticamente calato nelle prime ore del 13 luglio, grazie soprattutto a un aumento dei rendimenti dei titoli di Stato di Berlino. L’instabilità in Medio Oriente sta mantenendo alti gli interessi sui titoli europei, con Francia e Spagna oltre la media recente. Una situazione di instabilità che si è riflessa anche sulle prime aste di luglio. I rendimenti dei Bot e soprattutto dei Btp a medio e lungo termine sono stati relativamente alti, con una domanda debole per i primi ma comunque forte per i secondi. Il Tesoro ha collocato tutti e 15,5 i miliardi di euro previsti. Spread in calo ma rendimenti in aumento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

spread btp bund in calo a 75 punti base e rendimenti al 383 dalle aste 155 miliardi
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