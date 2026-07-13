Una giovane in abito da sposa è stata fotografata insieme a suore di clausura, suscitando molte discussioni sui social. La ragazza, invece di partire per il viaggio di nozze, si è recata direttamente in un convento, dove ha trascorso il giorno delle nozze. Le immagini mostrano la donna in abito bianco accanto alle religiose, in un ambiente interno, con pareti semplici e candele accese. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo al suo gesto.

Le immagini di una giovane in abito nuziale insieme alle suore di clausura hanno fatto il giro dei social, scatenando molteplici ipotesi. Ma dietro quel momento c’è una profonda storia di devozione. C’è chi ha pensato ha un ripensamento vocazionale, infatti tutto era stato suscitato dal fatto in abito da sposa, si era recata nel convento delle suore di clausura, era stata vista parlare con loro per lungo tempo, e ricevere una benedizione dalla madre superiora. Ma la motivazione non era quella che in molti hanno pensato. Un video e delle immagini che hanno davvero toccato il cuore di tutti coloro che le hanno visualizzate per giorni sui social. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Sposa va in convento il giorno delle nozze: la verità dietro il suo gesto

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