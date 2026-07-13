Sondaggi politici Vannacci inarrestabile | chi è riuscito a superare!
Nella rilevazione del 2 luglio 2026, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con la Supermedia YouTrendAGI, anche se in calo rispetto alla rilevazione precedente. Vannacci mantiene una posizione stabile nei sondaggi politici, risultando tra i più citati. Nessun altro partito supera la sua popolarità nelle ultime rilevazioni. La percentuale di consensi per il partito di governo si attesta sopra il 30%, mentre altri partiti minori continuano a registrare flessioni.
Fratelli d’Italia si conferma il primo partito italiano nella Supermedia YouTrendAGI del 2 luglio 2026, pur registrando una flessione rispetto alla precedente rilevazione. Il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 27,6%, in calo di 0,6 punti rispetto alla Supermedia del 18 giugno. Alle sue spalle il Partito Democratico si conferma seconda forza politica con il 21,3%, anch’esso in diminuzione di 0,4 punti. Il divario tra i due principali partiti resta comunque superiore ai sei punti percentuali. Cresce il Movimento 5 Stelle. Tra le principali forze politiche è il Movimento 5 Stelle a registrare la crescita più significativa. Il partito sale al 13,4%, guadagnando 0,7 punti rispetto alla precedente rilevazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
SONDAGGI BOMBA 2026 VANNACCI SFIORA IL 5%! FUTURO NAZIONALE CRESCE, MELONI IN ALLARME CHI VINCE
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