Somalia oltre due milioni di persone colpite dalla siccità

In Somalia, più di due milioni di persone stanno affrontando la siccità, con le zone settentrionali tra le più colpite. L’ufficio competente ha confermato che le risorse idriche sono scarse e le colture sono compromesse. La situazione ha portato a una crisi umanitaria, con molte famiglie costrette a cercare acqua e cibo altrove. Le condizioni si sono aggravate negli ultimi mesi, aumentando il numero di persone vulnerabili.

In Somalia oltre due milioni di persone sono colpite dalla siccità, soprattutto nelle regioni settentrionali del Paese. Lo ha reso noto l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), spiegando che le scarse piogge della stagione Gu, tra aprile e giugno, hanno aggravato la crisi in diverse aree del nord, dove le autorità chiedono assistenza urgente. Secondo l'Onu, oltre 570.000 persone hanno bisogno di acqua e circa un milione e mezzo necessita di aiuti alimentari. Tra siccità e malnutrizione In Evidence L'OCHA avverte che la situazione rischia di peggiorare ulteriormente. Circa 250. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Somalia Crisis: Russian Relief Plane Arrives With Food & Supplies

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