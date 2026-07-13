Si perdono tra i monti del Terminio | salvati dopo ore

Due persone sono state recuperate dopo essere rimaste bloccate tra i monti del Terminio. Sono state trovate e soccorse nel corso di diversi interventi del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania durante il fine settimana. Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore e si sono concluse con il salvataggio dei due individui, che erano rimasti intrappolati in una zona difficile da raggiungere.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il salvataggio di due persone bloccate in una zona impervia del Terminio tra i diversi interventi del CNSAS (Soccorso Alpino e Speleologico della Campania) nel fine settimana. Precisamente ieri, verso le 20:00 quando è arrivato al Cnsas un allarme per due dispersi sul Terminio che, mentre percorrevano il sentiero 102, si sono ritrovati in una zona piena di rovi e sono rimasti bloccati. Due squadre di tecnici del CNSAS hanno raggiunto i dispersi e, dopo averli rifocillati li hanno riaccompagnati a valle, consegnandoli ai carabinieri di Volturara Irpina L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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