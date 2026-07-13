Settimana bollente! Italia a 40 gradi diverse zone a rischio | ecco dove

Da thesocialpost.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia si prepara a un'ondata di caldo con temperature che raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. L’anticiclone subtropicale si espanderà sul Mediterraneo, portando condizioni di tempo stabile e temperature elevate su gran parte del territorio. Alcune aree saranno a rischio di ondate di calore intense. Le previsioni indicano un aumento consistente dei valori termici, con il picco previsto nei prossimi giorni.

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Una nuova intensa fase di caldo è pronta a investire l’Italia. L’espansione dell’ anticiclone subtropicale sul bacino del Mediterraneo porterà condizioni di tempo stabile e un deciso aumento delle temperature su gran parte della Penisola. La massa d’aria di origine nordafricana sarà protagonista della settimana, con effetti particolarmente marcati sulle regioni del Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, mentre anche il Settentrione dovrà fare i conti con afa e valori ben oltre la media stagionale. L’evoluzione prevista dai modelli meteorologici indica una fase caratterizzata da una forte stabilità atmosferica, senza segnali concreti di un cambiamento nel breve periodo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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