L’Italia si prepara a un'ondata di caldo con temperature che raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. L’anticiclone subtropicale si espanderà sul Mediterraneo, portando condizioni di tempo stabile e temperature elevate su gran parte del territorio. Alcune aree saranno a rischio di ondate di calore intense. Le previsioni indicano un aumento consistente dei valori termici, con il picco previsto nei prossimi giorni.

Una nuova intensa fase di caldo è pronta a investire l’Italia. L’espansione dell’ anticiclone subtropicale sul bacino del Mediterraneo porterà condizioni di tempo stabile e un deciso aumento delle temperature su gran parte della Penisola. La massa d’aria di origine nordafricana sarà protagonista della settimana, con effetti particolarmente marcati sulle regioni del Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, mentre anche il Settentrione dovrà fare i conti con afa e valori ben oltre la media stagionale. L’evoluzione prevista dai modelli meteorologici indica una fase caratterizzata da una forte stabilità atmosferica, senza segnali concreti di un cambiamento nel breve periodo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Thesocialpost.it - “Settimana bollente!”. Italia a 40 gradi, diverse zone a rischio: ecco dove

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Terza ondata di caldo africano sull'Italia, le previsioni, quando arriva il picco

Notizie e thread social correlati

Caldo, Ferrara (3bMeteo): «Il picco la settimana prossima, sfioreremo i 40 gradi. Eventi estremi? Ecco le città a rischio»Quindici città italiane sono segnalate con il bollino rosso a causa di un’ondata di caldo intenso.

Meteo Italia, ecco dove si toccheranno i 40 gradi domenicaDomenica 21 giugno le temperature massime in alcune regioni italiane potrebbero raggiungere i 40-41 gradi.

Temi più discussi: Settimana bollente all’orizzonte. Mercoledì e giovedì termometri a 37 gradi; La morsa del caldo per due settimane, sale l'allerta nelle città; Meteo. Prossima settimana, si prepara una nuova e intensa ondata di calore; Caldo estremo, situazione critica dal 15 luglio.

Meteo Italia – settimana bollente per il Mediterraneo centrale, calo termico forse solo dopo il weekendMeteo - Italia nella morsa del caldo nel corso di questa settimana con l'aria calda africana dritta verso il Mediterraneo centrale, vediamo l'evoluzione ... centrometeoitaliano.it

Scandinavia o Svizzera - settimana ferragosto reddit

L'anticiclone africano sull'Italia, settimana a 40 gradiAllo scenario metereologico bollente di queste ore e dei prossimi giorni, quando sull'Europa e sull'Italia si imporrà la terza ondata di calore - dovuta all'anticiclone africano, che rischia di durare ... ansa.it