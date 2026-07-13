Un blackout di sei ore ha interessato circa 1.600 utenze nel centro di Bergamo, coinvolgendo principalmente il zona del Sentierone, via Locatelli e via Tasso. E-Distribuzione ha comunicato che i problemi sono stati risolti nella serata. La causa del blackout è attribuita alle alte temperature, secondo l'azienda. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o incidenti collegati all'interruzione.

IL CASO. Disagi nel cuore della città per 1.600 utenze, soprattutto sul Sentierone, nella parte bassa di via Locatelli e in un tratto di via Tasso. E-Distribuzione: «Problemi risolti in serata». Un nuovo blackout ha colpito il centro di Bergamo nel pomeriggio di lunedì 13 luglio, a partire dalle ore 15, in particolare il Sentierone, la parte bassa di via Locatelli e un tratto di via Tasso. Problemi a «macchia di leopardo» anche in altri punti del cuore della città. Un guasto «causato dalle eccezionali ondate di calore che stanno colpendo gran parte del territorio nazionale e dell’Europa», spiega E-Distribuzione, la società del gruppo Enel... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Sei ore di blackout in centro a Bergamo: «Causato dal caldo»

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