Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha visitato Bergamo per incontrare rappresentanti del settore scolastico e delle imprese. Durante l’incontro, ha parlato del modello 4+2, definendolo come una prospettiva futura per il sistema educativo. La visita si è svolta presso la sede della Compagnia delle Opere della città. Non sono stati annunciati interventi o decisioni specifiche, ma l’attenzione è volta a discutere di possibili sviluppi nel settore scolastico.

L’INCONTRO. Il ministro dell’Istruzione e del Merito in visita alla Compagnia delle Opere di Bergamo per un confronto con il mondo della scuola e delle imprese. Dopo due anni di sperimentazione, il modello 4+2 entrerà ufficialmente a regime da settembre. È «la riforma del futuro» che «risponde perfettamente alle esigenze del territorio bergamasco, così ricco di imprenditoria e così bisognoso di competitività» secondo il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in visita nella mattina del 13 luglio alla nuova sede della Compagnia delle Opere di Bergamo per un confronto con il mondo della scuola e delle imprese. La riforma prevede un percorso di quattro anni di scuola tecnica o professionale seguiti da due anni negli Its Academy. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Scuole, Valditara a Bergamo: «Il modello 4+2 guarda al futuro»

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