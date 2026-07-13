Scioperi dei treni il 24 luglio trasporto pubblico fermo in tutta Italia | gli orari

Il 24 luglio si prevede uno sciopero di 24 ore che interesserà l'intero settore ferroviario in Italia, con conseguente stop del trasporto pubblico ferroviario su tutto il territorio nazionale. Sono inoltre programmati altri cinque scioperi regionali che coinvolgeranno vari servizi di trasporto pubblico locale. Le fasce di garanzia saranno indicate dalle autorità, ma si consiglia di verificare eventuali variazioni prima di programmare spostamenti.

Il 24 luglio sono previsti sei diversi scioperi che coinvolgeranno il trasporto pubblico. Il principale è lo sciopero nazionale di tutte le aziende che operano nel settore ferroviario. È organizzato dai sindacati di base e coprirà l’intera giornata, partendo dalla tarda serata del giorno precedente In contemporanea, si terranno altre quattro mobilitazioni relative al trasporto pubblico locale, che saranno però limitate a singole aziende, con orari diversi ma soprattutto organizzate anche dai sindacati confederali, che quindi potrebbero avere un’adesione più ampia rispetto allo sciopero nazionale. Lo sciopero nazionale dei treni del 24 luglio. Lo sciopero principale del 24 luglio è quello nazionale dei dipendenti delle aziende che operano nel settore ferroviario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Sciopero aerei e treni Italo a luglio: i giorni da bollino rosso

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