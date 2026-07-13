Sara e Gabriele dopo Temptation Island 14 | le rivelazioni dell’ex fidanzato di lei

Da anticipazionitv.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la fine di Temptation Island 14, l’ex fidanzato di Sara Palumbieri ha rilasciato dichiarazioni che alimentano ulteriori discussioni. La partecipazione della coppia al reality ha portato a tensioni, accuse e un falò di confronto, che ha portato alla rottura. Gabriele Govoni e Sara sono ancora al centro dell’attenzione, mentre le rivelazioni dell’ex fidanzato di lei vengono riportate dai media.

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Sara Palumbieri e Gabriele Govoni continuano a far discutere anche dopo Temptation Island 14. La loro partecipazione al reality condotto da Filippo Bisciglia è stata segnata da tensioni, accuse e momenti molto forti, culminati con un falò di confronto che ha portato alla rottura. A distanza di settimane dalle registrazioni, nuove indiscrezioni e testimonianze stanno alimentando il gossip sul loro rapporto, mentre emergono anche dettagli legati al passato sentimentale di Sara, tra presunti messaggi, smentite e vecchie conoscenze. La rottura dopo il falò a Temptation Island. Il percorso di Sara Palumbieri e Gabriele Govoni  si è concluso con una decisione netta: uscire separati dal programma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Sara e Gabriele Temptation Island 14: Avvocati e Decisione sul Percorso

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