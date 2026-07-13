San Giovanni a Teduccio | sigilli a lido abusivo di 1.000 metri quadri sulla spiaggia di Napoli

La Guardia Costiera ha confiscato un lido abusivo di circa 1.000 metri quadrati sulla spiaggia di Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Sul luogo sono stati posti i sigilli, interrompendo l’attività non autorizzata. L’area interessata si estende lungo la battigia, dove erano stati installati strutture e attrezzature senza autorizzazione. L’intervento si è svolto in mattinata, con l’obiettivo di tutelare l’area e rispettare le normative.

San Giovanni a Teduccio: maxi sequestro della Guardia Costiera a Napoli. Smantellato uno stabilimento balneare abusivo di 1.000 mq con chiosco bar. Una vasta operazione a tutela del patrimonio pubblico ha portato allo smantellamento di una struttura ricettiva completamente illegale sul litorale partenopeo. Nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, alla periferia orientale di Napoli, le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro un intero stabilimento balneare avviato abusivamente su un’area demaniale marittima. La notizia dell’operazione e i dettagli sui materiali rinvenuti sull’arenile sono stati resi noti dall’agenzia di stampa Ansa. In... 🔗 Leggi su 2anews.it

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