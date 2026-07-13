San Fiorano cantiere e viabilità rivoluzionata | chiudono sottopasso e via Pallavicino

Notizia in breve

A San Fiorano, il sottopasso ferroviario è stato chiuso al traffico a causa di lavori urgenti sulla malta. Contestualmente, è stata chiusa anche via Pallavicino, modificando la viabilità locale. Il sindaco ha comunicato che i lavori sono necessari e che si prevedono disagi per i residenti e i pendolari. La chiusura avrà effetto fino a fine intervento.