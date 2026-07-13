San Fiorano cantiere e viabilità rivoluzionata | chiudono sottopasso e via Pallavicino
A San Fiorano, il sottopasso ferroviario è stato chiuso al traffico a causa di lavori urgenti sulla malta. Contestualmente, è stata chiusa anche via Pallavicino, modificando la viabilità locale. Il sindaco ha comunicato che i lavori sono necessari e che si prevedono disagi per i residenti e i pendolari. La chiusura avrà effetto fino a fine intervento.
San Fiorano (Lodi), 13 luglio 2026 – Lavori urgenti sulla malta del sottopasso ferroviario, chiuso il transito. Il sindaco di San Fiorano Mario Ghidelli annuncia disagi in paese. Sarà necessario prestare attenzione, in primis, al transito nell'area del sottopasso della strada 244, la "bassa" di San Fiorano. I giorni 202122 luglio, dalle ore 8 alle ore 16, il traffico resterà infatti bloccato, per consentire appunto lavori urgenti programmati da Rete ferroviaria italiana. L’intervento . "Rfi eseguirà lavori di manutenzione ordinaria del ponte ferroviario" anticipa Ghidelli. E proprio Rete ferroviaria italiana, intanto, spiega nel dettaglio l'intervento che sarà eseguito: è previsto il ripristino della malta cementizia della muratura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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